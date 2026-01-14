دهس طالبين أمام مجمع مدارس وسط كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بوقوع حادثة دهس لطالبين اثنين أمام مجمع المدارس في حي الواسطي، وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يقود سيارة بسرعة عالية فقد السيطرة عليها أثناء مروره قرب مجمع المدارس، ما أدى إلى دهس طالبين كانا في طريقهما إلى الدوام المدرسي"، واصفاً سائق المركبة بـ"الطائش".

وأضاف أن "الطالبين تعرضا لإصابات متفاوتة، وتم نقلهما على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم"، مبيناً أن "حالتهما الصحية مستقرة حتى الآن".

وتابع أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائق المركبة وفق الأصول".

وتشهد محيطات المدارس في كركوك تكرار حوادث السير، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة تشديد الرقابة المرورية، ووضع مطبات وعلامات تحذيرية للحد من السرعة حفاظاً على سلامة الطلبة.