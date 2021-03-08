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دماء وأحذية.. شفق نيوز تنشر صوراً لآثار انفجار جسر الائمة

Category: أمـن

Date: 2021-03-08T20:10:10+0000
دماء وأحذية.. شفق نيوز تنشر صوراً لآثار انفجار جسر الائمة

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز، صورا لآثار الانفجار الذي استهدف الزائرين المتجهين صوب مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

وتظهر الصور "دماء وأحذية" متناثرة جراء الانفجار الذي وقع بواسطة قنبلة يدوية ألقاها مجهولون من المقبرة القريبة على جسر الأئمة في بغداد، بحسب ما أبلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وأضاف أن الهجوم استهدف الزوار المتوجهين سيرا على الأقدام نحو الكاظمية لتأدية زيارة دينية، ما تسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح بينهم نساء.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية ألقت القبض على احد المشتبهين بهم برمي الرمانة بالقرب من ابو حنيفة النعمان.

ويربط جسر الائمة بين منطقتي الكاظمية والاعظمية، ويسلكه الزوار الشيعة في هذه الأيام لتأدية زيارة الكاظم التي توافق الأربعاء المقبل.

ولاحقاً، أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان، بانفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين، كمعلومات أولية.

وأشارت إلى أن "قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم".

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