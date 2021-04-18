دماء في مدينة الإمام علي وجريمة قتل "صبيانية" غامضة في ديالى

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية، مساء الأحد، بمقتل وإصابة ستة أشخاص بنزاعين مسلحين في محافظة النجف، فيما لفتت إلى حدوث جريمة قتل غامضة على يد صبي في محافظة ديالى.

وأبلغ مصدر في شرطة النجف، وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وسط المحافظة، وقع بين عجلة صالون ودراجة نارية انتهى بإطلاق نار من قبل صاحب الدراجة على صاحب العجلة وأصيب فيه طفل بجروح خطرة".

وأضاف أن "الطفل المصاب نقل إلى مشفى الصدر التعليمي لتلقي العلاج، فيما لاذ صاحب الدراجة بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتابع المصدر، أن "نزاعا عشائريا مسلحا وقع في سوق شعلان بقضاء المناذرة، انتهى بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين، مبينا أن "النزاع كان بين جيران في السوق ذاته، نتيجة خلافات سابقة بينهما".

إلى ذلك، أشار مصدر محلي في ديالى، إلى أن "صبيا يبلغ من العمر نحو 13 عاما، أقدم على قتل صديقه بسلاح رشاش تحت ظروف غامضى في ناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة".

وأوضح المصدر، أن "الجريمة وقعت في أحد المنازل وسط ناحية المنصورية رغم عدم وجود أي نزاعات أو ثارات بين الصبيين".

ولفت إلى أن "قوات الأمن اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث التي مازالت غامضة".