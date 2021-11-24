دماء في مدينة الإمام علي.. توتر أمني بسبب مطرب شعبي وحفنة مخدرات

شفق نيوز/ شهدت محافظة النجف (180 كم) جنوب العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، توتراً أمنياً بعد مقتل صاحب مقهى، واعتقال مطرب شعبي متهم بتجارة وتعاطي المخدرات.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية مشتركة حاولت مداهمة مقهى شعبيا في قضاء المناذرة ضمن محافظة النجف، لكن صاحب المقهى حاول منعهم وبعد مشادة كلامية تلقى طلقة في الرأس من قبل القوات الأمنية".

وأضاف المصدر، أن "هذا الأمر أدى إلى انهيار الأجهزة الأمنية، حيث لاذت بالفرار وترك العجلات الأمنية بمكان الحادث"، مشيراً إلى أن "الحادث أحدث توتراً أمنياً في المناذرة، حيث باشرت قوات أمنية خاصة بالبحث عن العناصر الأمنيين الجناة، واعتقلت أحدهم، وتواصل البحث عن البقية".

من جانب آخر، اعتقلت قوة أمنية تابعة لمكافحة الجريمة المنظمة مطرباً شعبياً في المحافظة، بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات أثناء إحياء الحفلات".

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم تم نقله إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".