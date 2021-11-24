سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دماء في مدينة الإمام علي.. توتر أمني بسبب مطرب شعبي وحفنة مخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-11-24T19:48:03+0000
دماء في مدينة الإمام علي.. توتر أمني بسبب مطرب شعبي وحفنة مخدرات

شفق نيوز/ شهدت محافظة النجف (180 كم) جنوب العاصمة بغداد، مساء الأربعاء، توتراً أمنياً بعد مقتل صاحب مقهى، واعتقال مطرب شعبي متهم بتجارة وتعاطي المخدرات.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية مشتركة حاولت مداهمة مقهى شعبيا في قضاء المناذرة ضمن محافظة النجف، لكن صاحب المقهى حاول منعهم وبعد مشادة كلامية تلقى طلقة في الرأس من قبل القوات الأمنية".

وأضاف المصدر، أن "هذا الأمر أدى إلى انهيار الأجهزة الأمنية، حيث لاذت بالفرار وترك العجلات الأمنية بمكان الحادث"، مشيراً إلى أن "الحادث أحدث توتراً أمنياً في المناذرة، حيث باشرت قوات أمنية خاصة بالبحث عن العناصر الأمنيين الجناة، واعتقلت أحدهم، وتواصل البحث عن البقية".

من جانب آخر، اعتقلت قوة أمنية تابعة لمكافحة الجريمة المنظمة مطرباً شعبياً في المحافظة، بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات أثناء إحياء الحفلات".

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم تم نقله إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

related

مشهد هوليودي في النجف.. أبطاله ضابطان شقيقان وآخر يتاجر بالمخدرات

Date: 2021-07-14 16:13:01
مشهد هوليودي في النجف.. أبطاله ضابطان شقيقان وآخر يتاجر بالمخدرات

تهديدات بالتصفية الجسدية تلاحق ضباطاً في النجف بسبب المخدرات

Date: 2021-06-24 19:01:01
تهديدات بالتصفية الجسدية تلاحق ضباطاً في النجف بسبب المخدرات

تاجر مخدرات يشن هجوما على دورية لمكافحة الاجرام في النجف

Date: 2021-06-01 09:15:05
تاجر مخدرات يشن هجوما على دورية لمكافحة الاجرام في النجف

محكمة المخدرات في النجف تطالب بغداد بتغيير 20 ضابطا ومفوضاً

Date: 2021-03-04 11:29:09
محكمة المخدرات في النجف تطالب بغداد بتغيير 20 ضابطا ومفوضاً

بعملية استمرت لأيام.. الأمن الوطني يطيح بـ"شبكتين" لتجارة المخدرات في كركوك والنجف

Date: 2021-02-06 12:22:19
بعملية استمرت لأيام.. الأمن الوطني يطيح بـ"شبكتين" لتجارة المخدرات في كركوك والنجف

إدانة سائق مدير مكافحة اجرام النجف بتعاطي المخدرات لكنه هرب

Date: 2021-09-21 18:42:33
إدانة سائق مدير مكافحة اجرام النجف بتعاطي المخدرات لكنه هرب

النجف.. عملية نوعية تطيح بعصابة مخدرات بينهم امرأة

Date: 2021-11-02 08:29:20
النجف.. عملية نوعية تطيح بعصابة مخدرات بينهم امرأة

مقتل شخصين بالنجف

Date: 2021-11-05 11:24:48
مقتل شخصين بالنجف