"دكة عشائرية" تنتهي بمقتل شخص واعتقال 3 آخرين جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بالعثور على جثة رجل على قارعة الطريق الدولي جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية على قارعة طريق الجسر الدولي ضمن قضاء المحمودية بالقرب من عجلة ضبط بداخلها ثلاث بنادق نوع كلاشنكوف".

وأضاف أن "خبير الأدلة الجنائية حضر إلى مكان الحادث، واتضح أن دكة عشائرية حصلت في حي آسيا في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأشار إلى أنه "تم تطويق المنطقة وبعد مراجعة كاميرات المراقبة تم التوصل إلى القتيل هو من نفذ الدكة العشائرية على أحد المنازل والذين قاموا بملاحقته وقتله، حيث قامت القوات الأمنية باقتحام منزلهم واعتقال ثلاثة أشخاص".