أدعى أنها حالة انتحار .. الكشف عن جريمة قتل لزوجة على يد زوجها في بغداد

شفق نيوز/ كشفت مكافحة الإجراء في بغداد يوم الجمعة عن جريمة قتل وصفتها بـ"الغامضة" لامرأة على يد زوجها في مجمع بسماية السكني في بغداد.

وسردت المكافحة في بيان التفاصيل قائلة: بعد إحالة أوراق القضية الخاصة بانتحار المجنى عليها من مركز شرطة بسماية الى مكتب مكافحة إجرام النهروان بأن الحادث هو حالة انتحار لكنها مبهمة الجوانب ويحيطها الغموض الذي حال دون كشف الجريمة كون المتهم استطاع أن يخفي ويتلاعب بمعالم مسرح الجريمة كونه هو من قام بنقل زوجته للمستشفى من أجل دفع الشبهة عنه.

وأشار البيان إلى المباشرة بالتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها حول زوج المجنى عليها لتوفر شكوك حوله والتعمق بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة المتوفرة انهار وأعترف صراحة بقيامه بإسقاط زوجته من شقتهم في الطابق الثامن معللا ذلك بوجود خلافات عائلية فيما بينهم وأنه أدعى انتحارها لدفع الشبهة عنه.

هذا وقد دونت أقوال المتهم ابتدائيا وصدقت قضائيا أمام قاضي التحقيق استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات، وفقا للبيان.