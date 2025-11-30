أدعى فقدانها .. الاطاحة بقاتل زوجته بعد اصطحابها لمنطقة نائية جنوبي العراق

شفق نيوز - الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، يوم الأحد، القاء القبض على شخص متهم بقتل زوجته بعد ادعائه فقدانها واخفائه معالم الجريمة.

وقالت الشرطة في بيان، أنه "بعد أن ادعى المتهم فقدان زوجته واخبار القوات الأمنية بشأن اختفائها، تشكل فريق عمل من القوات الامنية لمتابعة الموضوع، وبعد 13 يوما من المراقبة وجمع المعلومات، ونتيجة للشك الحاصل بالشخص المخبر تم إجراء التحقيق الأصولي معه ومواجهته بالأدلة التي توفرت لدى فريق العمل اعترف صراحةََ بقيامه بارتكاب جريمة قتل زوجته نتيجة لخلافات عائلية".

وأوضح البيان أن المتهم استخدم "مسدسا بعد اصطحاب زوجته إلى منطقة نائية، وايهمها بانتهاء الخلاف بينهما وقيامه بإطلاق النار عليها، فيما تم إجراء كشف الدلالة على محل الحادث من قبل قاضي التحقيق والذي كان مطابقاََ لإفادة المتهم".