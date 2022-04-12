دعا لهدم "مراقد أهل البيت" .. الأمن يعتقل خطيب جمعة الصرخيين في المثنى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بأن جهاز الأمن الوطني القى القبض على خطيب صلاة الجمعة التابع للمرجع الديني محمود الصرخي في محافظة المثنى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من الجهاز اعتقلت خطيب جمعة الصرخيين الموحدة في ناحية المجد شمالي محافظة المثنى".

وأضاف أن هذا الخطيب دعا إلى هدم مراقد أئمة أهل بيت النبوة في العراق، مشيرا إلى أنه تم نقله لمركز احتجاز شرطة الناحية، لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وكان متظاهرون غاضبون في ناحية الحمزة في بابل أغلقوا ، مساء الاثنين، مكاتب المرجع محمود الصرخي، وذلك في أعقاب ما صدر مؤخراً من أحد أتباع الصرخي في المحافظة، طالب بـ"هدم قبور وأضرحة أولياء وأئمة معصومين".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أمهل في وقت سابق من اليوم، المرجع محمود الصرخي، ثلاثة أيام للتبرؤ من دعاة تهديم قبور، مؤكداً أنهم "يحاولون إدخال بعض العقائد المنحرفة إلى المذهب"، فيما توعد في حال لم يتبرأ الصرخي من هذا الشخص، فإنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والشرعية والعرفية تجاهه.

في السياق، أفاد مصدر أمني في بابل، مساء الاثنين، بإلقاء القبض على أحد أتباع الصرخي، على خلفية دعوته إلى هدم المراقد الدينية من قبور ومقامات الأنبياء والأئمة ورجال الدين.

وكان المسعودي قد ظهر في مقطع فيديو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وهو يدعو من على منبر أثناء خطبة صلاة الجمعة، إلى هدم المراقد الدينية وقبور الأنبياء وأئمة أهل البيت وغيرهم من رجال الدين.

وأعلنت وكالة الاستخبارات، في وقت سابق من اليوم، اعتقال ستة أشخاص ممن ينتمون لحركة دينية متطرفة في ثلاث محافظات عراقية، مبينة أن هذه الحركة تحاول الإساءة للرموز الدينية وتسعى لهدم المراقد المقدسة.

وقالت الوكالة في بيان، إن "الحملة تمت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، إذ تمكن رجال وكالة الاستخبارات من القاء القبض على 6 متهمين من هذه الحركة المتطرفة التي تحاول بث الفتنة بين ابناء شعبنا العراقي الواحد في محافظات البصرة وكربلاء المقدسة وميسان، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".