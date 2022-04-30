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دعا لتنفيذ عمليات "نوعية".. الغانمي يبحث في ديالى خطط مواجهة هجمات داعش وحماية المواطنين

Category: أمـن

Date: 2022-04-30T11:57:32+0000
دعا لتنفيذ عمليات "نوعية".. الغانمي يبحث في ديالى خطط مواجهة هجمات داعش وحماية المواطنين

شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي الى محافظة ديالى على رأس وفد أمني لبحث وتفقد الخطط الأمنية ومواجهة الهجمات الإرهابية، مشددا على تنفيذ العمليات "النوعية" والاستخبارية وتأمين المناطق السكنية.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز إن "الغانمي عقد اجتماعاً امنياً في قيادة شرطة ديالى بحضور قيادات امنية لبحث تطورات الملف الأمني في ديالى وسبل انهاء الهجمات الإرهابية والتعرضات التي تستهدف نقاط المرابطة الأمنية في القواطع الساخنة".

وأضاف ان "الغانمي شدد على تكثيف العمليات النوعية والاستخبارية واجهاض أي هجمات أو تعرضات قبل وقوعها وضرورة تأمين المناطق السكنية وحماية المدنيين من أي تهديدات إرهابية".

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