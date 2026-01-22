درون "شفق" تستطلع تحصينات العراق على الخط الصفري (صور+فيديوهات)

شفق نيوز- نينوى

الأيام تمر والعيون شاخصة على وضع الحدود العراقية - السورية مع تصاعد الأزمة في السجون التي تحتضن عناصر تنظيم داعش، مع الاشتباك الحاصل بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الجيش العربي السوري، ومخاوف تأثير تلك الاشتباكات على وضع الدواعش، وتأثير خطرهم على العراق.

وفي ظل التأزم الأمني السوري بين قسد والجيش السوري، حشّدت المنظومة الأمنية العراقية بكل صنوفها، عناصر قواتها عند الحدود العراق مع الجارة سوريا لطمئنة الشارع العراقي، وعكس صورة آمنة تصد من خلالها الأخبار المتسارعة حول خطر داعش على العراق.

وفي هذا الصدد، جالت كاميرا وكالة شفق نيوز، عند الحدود العراقية السورية وتحديداً في غرب محافظة نينوى، موثقة انتشار القوة الماسكة والتي تشكلت من قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، وقوات حرس الحدود، حيث تظهر الصور انتشار القوات واستعدادها لأي طارئ يضر بأمن العراق.

رئيس دائرة العلاقات والاعلام العميد مقداد ميري، أكد على هذا التأمين قائلاً إن "التحصينات الحدودية مع سوريا لم تكن وليدة الماضي القريب وإنما تم انشائها قبل سنوات نتيجة قراءة دقيقة للمستقبل من قبل الحكومة نحصد ثمارها اليوم وحدودنا مع سوريا هي الأفضل تحصيناً في الحدود العراقية".

ولفت ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كان سخياً جدا في دعم قوات الحدود طيلة السنوات الثلاث الماضية، وكان يهتم بدعمهم بشكل لافت للنظر".

وكان قائد حرس حدود المنطقة السادسة، العميد الركن علي عبد شياع التميمي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحدود العراقية السورية، لاسيما ضمن قاطع محافظة نينوى، تشهد استقراراً أمنياً تاماً مع عدم تسجيل أي تحركات مشبوهة حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك تنسيق عالي المستوى بين قطعات الجيش والحشد الشعبي.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، الذي تواجد على الحدود العراقية السورية، إن "الحدود العراقية مؤمّنة بشكل عام، وبالأخص حدود محافظة نينوى، من خلال جملة إجراءات ميدانية وفنية، وهناك قطعات تتواجد حالياً على الخط الصفري في منطقة أبو جريس جنوب جبل سنجار".

وصباح اليوم الخميس، وصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الوفد وصل إلى الحد الفاصل بين الحدود العراقية والسورية، لمتابعة الاستعدادات الأمنية وأهم الأحداث والتطورات وتفقد القطعات.

ويأتي ذلك بعد جولة ميدانية أجراها القائد العام محمد شياع السوداني، أمس، إلى الشريط الحدودي مع سوريا في محافظتي الأنبار ونينوى، شملت قاعدة عين الأسد وقضاء سنجار ومنطقة القائم، للاطلاع على جهوزية قطعات القوات المسلحة وقوات الحدود.