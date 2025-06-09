دراجة نارية "مربية" تقطع طريقاً وسط كركوك وإخماد حريق في بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بقطع طريق رئيسي وسط المدينة بسبب دراجة نارية متروكة ثارت الشبهات حولها، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية طوّقت موقع الدراجة النارية المتروكة في طريق بغداد قرب أحد فروع مصرف الرافدين ومقر إحدى الشركات، بعد الاشتباه في كونها مفخخة".

وأضاف أن "فرق مكافحة المتفجرات وصلت إلى الموقع وباشرت بإجراءات الفحص، فيما تم منع مرور السيارات والمارة كإجراء احترازي".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات ما تزال جارية، ولم تؤكد حتى الآن طبيعة الدراجة ما إذا كانت مفخخة فعلاً أو مجرد إنذار كاذب".

وتتعامل الأجهزة الأمنية في كركوك بحذر شديد مع أي أجسام مشبوهة، في ظل استمرار تطبيق خطةالعيدالأمنية.

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق متوسط اندلع داخل عدد من المحال التجارية تستخدم لنجارة الخشب ضمن مدينة الصدر، دونتسجيل إصابات بشرية.