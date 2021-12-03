"دراجات الموت" أشد خطراً من الإرهاب في محافظة عراقية

شفق نيوز/ حذرت دائرة صحة ديالى، يوم الجمعة، من خطر الدراجات النارية على الأمن الاجتماعي والمروري في المحافظة، مؤكدة أن حوادث الدراجات باتت أشد من حوادث الإرهاب.

وقال مدير إعلام الصحة في ديالى، فارس خضير العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الدراجات النارية باتت مصدر رعب مروري داخل مدن ديالى وتهدد أرواح المواطنين بسبب غياب إجراءات وضوابط سيرها في المدن"، مبيناً أن "جميع سائقي الدراجات من القاصرين ودون سن 18 عاماً".

وأضاف العزاوي، أن "نصف الحوادث المرورية في ديالى تتصدرها الدراجات النارية وأن أكثر من 70% من ضحايا الحوادث المرورية من سائقي الدراجات النارية بعد انتشار دراجات تخالف قواعد السير المروري وتسبب الإزعاجات في المدن إلى جانب الأضرار الاجتماعية الجسيمة".

ودعا العزاوي، السلطات المرورية، إلى إجراءات تنظم سير الدراجات من خلال ضوابط مرورية بمنح إجازات، وأرقام مرورية رسمية ومنع المخالفين من السير في المدن وتهديد السلامة المرورية وأرواح المواطنين" .

واعتبر العزاوي، حوادث "الدراجات المميتة"، أشد خطرا من الإرهاب في الجانب المروري، وأن الكثير من الحوادث الإرهابية تنفذ باستخدام دراجات نارية مخيفة وغير رسمية".

ويشكو سكان غالبية المدن في العراق، من ممارسات وحوادث الدراجات النارية، بسبب غياب الضوابط المرورية، وانتشارها بشكل عشوائي وغير منظم.