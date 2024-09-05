"دخيل" في النهروان.. مطاردة موظف حكومي تثير الفوضى وتنتهي بجريمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن حادث ملاحقة تعرض له موظف في وزارة الكهرباء بمنطقة النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد، أدى إلى إصابة مواطن بجروح متعددة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "شخصين أقدما على ملاحقة موظف يعمل في وزارة الكهرباء، مما دفع الموظف إلى الدخول إلى أحد المنازل في المنطقة كـ(دخيل) هرباً من الملاحقة".

وأضاف المصدر أن "المطاردين اقتحموا المنزل واعتدوا على صاحب الدار بسلاح أبيض (سكين)، مما أسفر عن إصابته بجروح مختلفة".

وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية وصلت فوراً إلى موقع الحادث واعتقلت الجناة المتورطين".

وبحسب التحقيقات الأولية، أظهرت المعلومات أن الحادث كان نتيجة مضايقة بين الطرفين أثناء قيادة السيارات.