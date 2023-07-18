دجلة يبتلع طفلاً في صلاح الدين و"شال" ينهي حياة مراهقة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بغرق طفل جنوبي المحافظة، في حين شهدت العاصمة بغداد انتحار مراهقة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات غرق بعد سقوطه في نهر دجلة في اطراف قرية (البو جيلي) التابعة لناحية يثرب جنوبي صلاح الدين".

واضاف، أن "الطفل توفي فور وصوله المستشفى ولم تفلح الاسعافات بانقاذه فيما تم نقل الجثة إلى الطب العدلي".

وتشهد صلاح الدين خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.

وفي بغداد، أقدمت مراهقة على الانتحار، بواسطة "شال".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حادث وفاة مشتبه به داخل مركز صحي ضمن ناحية الوحدة ببغداد، وتم التوجه الى المكان وتبين وفاة فتاة تولد 2009 وهي طالبة مدرسة".

وتابع المصدر، "حسب ادعاء ذويها انها قامت بشنق نفسها داخل المنزل مستخدمة شال (ربطة)".