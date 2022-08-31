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دجلة يبتلع رجلاً و"كلاشنكوف" ينهي حياة آخر خمسيني في بغداد وديالى 

Category: أمـن

Date: 2022-08-31T09:08:24+0000
دجلة يبتلع رجلاً و"كلاشنكوف" ينهي حياة آخر خمسيني في بغداد وديالى 

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في بغداد وديالى، بانتشال جثة شخص من مياه نهر دجلة وانتحار رجل خمسيني بإطلاق نار على نفسه في حادثين منفصلين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن مفارز النجدة النهرية انتشلت، صباح اليوم، جثة من داخل نهر دجلة أسفل  جسر باب المعظم، وسط العاصمة بغداد"، مبينا أن "تحقيقا فتح بالحادث، فيما نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".

وفي ديالى، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن رجلا خمسينياً أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح بندقية "كلاشنكوف" في قرية المجرة التابعة لناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)".

وأكد المصدر، أن "الرجل يعاني من مشاكل واضطرابات نفسية كانت سببا في انتحاره"، مشيرا الى "نقل جثة المنتحر الى الطب العدلي وفتح تحقيق أمني بملابسات الحادث".

وسجلت ديالى خلال النصف الأول من عام 2022 أكثر من 30 حالة ومحاولة انتحار في المحافظة منذ بدء العام الحالي.

ويعزو مختصون تصاعد حوادث الانتحار الى العامل الاقتصادي وانعدام الدخل الشهري والخيانة الزوجية والعنف الأسري إلى جانب تعاطي المخدرات والإدمان عليها. 

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