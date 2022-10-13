"دانة غاز" بشأن الهجوم الصاروخي في السليمانية: الإنتاج مستمر   

شفق نيوز/ أصدرت شركة "دانة غاز" الاماراتية، يوم الخميس، بيانا بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع للسليمانية الليلة الماضية.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدة صواريخ سقطت في محيط حقل كورمور الليلة الماضية دون وقوع خسائر".

واكدت الشركة ان " عملية الإنتاج مستمرة بشكل طبيعي دون توقف".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، بأن عجلة من نوع (كيا) تحمل منصة صواريخ أطلقت، في ساعة متقدمة من ليل امس، ثمانية صواريخ نوع كراد من قرية كوكس جنوبي قضاء طوز خورماتو مستهدفة حقول غاز كورمور في أطراف السليمانية، وأوضح أن الصواريخ سقطت في اطراف طوز خورماتو ولم تصل أهدافها.

يشار إلى أن حقول غاز كورمور في جمجمال تعرضت في حزيران الماضي، لقصف صاروخي، ولثلاث مرات متتالية في اربعة ايام بصواريخ اطلقت عليها من قرى تقع ضمن السيطرة الاتحادية او ما يسمى بمناطق الفراغ الامني، دون تحديد الجهات التي قامت بالقصف.