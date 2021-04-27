داعش يوقع 5 ضحايا وإصابات بين أفراد الأمن في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط 5 ضحايا وإصابات في صفوف أفراد الأمن أحدهم ضابط، يوم الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحو داعش بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت قوات الرد السريع باسلحة الرشاش خلال عمليات تمشيط وتجريف تنفذها الرد السريع بين قريتي شيخي وابي خنازير في اطراف ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف أن المعلومات الأولية تفيد بسقوط 5 أفراد من الرد السريع بين ضحايا وإصابات، مشيراً إلى أن الاشتباكات ماتزال متواصلة بين الطرفين حتى لحظة إعداد الخبر.

ولم تتوفر مزيد من التفاصيل على الفور.