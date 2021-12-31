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داعش يوقع ضحية وجريحين من الحشد في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-12-31T18:46:35+0000
داعش يوقع ضحية وجريحين من الحشد في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بسقوط ضحية وجريحين اثنين من الحشد الشعبي مساء الجمعة بهجوم لداعش شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين من  داعش الارهابي يقدر عددهم بين ٥ و٦ هاجموا بواسطة الاسلحة الخفيفة واسلحة القنص نقاط الفوج (ف٤ لواء نداء ديالى - حشد عشائري) ما بين قريتي عين ليلة وكوكجان شمال شرقي ناحية العظيم (٦٠ كم شمال بعقوبة)".

وأكد المصدر أن "الهجوم ادى الى سقوط ضحية من الحشد وجرح عنصرين اخرين".

واضاف أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الهجوم  للتصدي لعناصر داعش واجبرتهم على الفرار، فيما نقل الجريحان الى مستشفى الخالص العام".

من جانبه، قال آمر الفوج الرابع في لواء نداء ديالى للحشد فتاح العزاوي لوكالة شفق نيوز، "قتلنا إرهابيا في  تعرض الصفرة وقدمنا شهيدا واثنين من الجرحى خلال التصدي للتعرض".

واضاف أن "قوات الحشد طاردت الإرهابيين لمسافات بعيدة وأجبرتهم على الفرار نحو تلال حمرين".

وتتعرض مناطق أطراف العظيم لهجمات متكررة بسبب الفراغات الأمنية  الحدودية مع تلال حمرين وأطراف صلاح الدين التي تحوي معاقل وبؤر لداعش.

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