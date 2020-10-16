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داعش يوقع اثنين من مقاتلي "العصائب" بهجوم في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2020-10-16T18:53:55+0000
داعش يوقع اثنين من مقاتلي "العصائب" بهجوم في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بسقوط اثنين من مقاتلي عصائب أهل الحق ضمن الحشد الشعبي بين قتيل وجريح يوم الجمعة في هجوم شنه مسلحو داعش بمحافظة صلاح الدين.

وقال قائممقام الدجيل جنوبي صلاح الدين عبد العزيز فزع لوكالة شفق نيوز ان "عناصر داعش هاجمت نقطة امنية تابعة للحشد الشعبي -عصائب اهل الحق- في منطقة سيد غريب شمال شرقي الدجيل، واشتبكت مع عناصر الحشد".

وأضاف أن أحد مقاتلي العصائب فقد حياته وأصيب آخر جراء هجوم التنظيم.

وأشار محمد ان قوات من الشرطة هرعت الى مكان الهجوم لاسناد الحشد، وهو ما دفع مسلحي داعش إلى الفرار.


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