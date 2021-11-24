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داعش يهاجم نقطة أمنية ويوقع ضحية في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-11-24T07:44:34+0000
داعش يهاجم نقطة أمنية ويوقع ضحية في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بسقوط مدني ضحية يوم الأربعاء بهجوم شنه مسلحو داعش على نقطة أمنية في أطراف ناحية المعتصم التابعة لقضاء سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر  من داعش هاجمت بأسلحة القنص نقطة أمنية في محيط ناحية المعتصم ما أدى لسقوط ضحية من المدنيين قرب النقطة".

واضاف أن "قوات الشرطة ردت على التعرض وأجبرت المهاجمين على الفرار".

إلى ذلك، قصفت قوات من لواء ٣١٤ من سرايا السلام ولواء ١٢ من الشرطة الاتحادية تجمعا لداعش في أطراف ناحية المعتصم بقذائف الهاون بناء على رصد ميداني.

واكدت المصادر أن الضربات ألحقت خسائر كبيرة بعناصر التنظيم دون تحديد حصيلة دقيقة.

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