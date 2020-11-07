داعش يهاجم نقطة أمنية ويوقع إصابة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة شرطي يوم السبت في هجوم شنه تنظيم داعش على نقطة أمنية بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة على بعد 20 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر من داعش هاجمت نقطة مرابطة أمنية تابعة للشرطة في أطراف قرية الكبة الواقعة بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة ما تسبب باصابة شرطي".

وأضاف المصدر أن "عناصر الشرطة اشتبكت مع مسلحي داعش واجبروهم على الفرار، فيما تم نقل الشرطي المصاب الى المستشفى".

وتشهد المناطق الممتدة بين ناحيتي العبارة وابي صيدا عشرات الحوادث والهجمات الامنية منذ سنوات عدة، اوقعت ضحايا بين قتلى ومصابين.



