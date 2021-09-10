داعش يهاجم نقطة أمنية ويوقع جرحى في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بسقوط جرحى مساء يوم الجمعة في هجوم شنه مسلحو داعش شمال شرقي المحافظة.

وقال آمر لواء نداء ديالى للحشد الشعبي زحام اسماعيل الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية في قرية أبو دهن شمالي قضاء المقدادية (٤٠ كم شمال شرق بعقوبة) بأسلحة القنص، ما أسفر عن جرح جندي وعنصر من لواء نداء ديالى وامرأة".

واضاف أن "قوات الجيش والحشد تصدت للهجوم"، مشيرا إلى أن "الموقف تحت السيطرة".

وتتعرض مناطق شمالي المقدادية لهجمات متكررة لقربها من تلال حمرين ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة التي يتخذها داعش معقلا له.