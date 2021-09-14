داعش يهاجم نقطة أمنية ويدمر كاميرا حرارية بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم أن عناصر داعش هاجمت نقطة للشرطة ودمرت كاميرا حرارية شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن عناصر داعش هاجمت بأسلحة القناص نقطة للشرطة في قرية (البازول) شمالي قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة وردت عليها قوات الشرطة.

وأكد المصدر؛ أن الهجوم انتهى بتدمير كاميرا حرارية في النقطة وفرار المهاجمين إلى مناطق بعيدة دون أي إصابات أو خسائر بصفوف الشرطة.

واضاف أن كاميرا النقطة الأمنية تعرضت للتدمير ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية.

وتتعرض مناطق شمالي المقدادية لهجمات وتعرضات مستمرة لقربها من حوض حمرين معقل التنظيمات المسلحة.