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داعش يهاجم نقطة أمنية في محافظة الأنبار

Category: أمـن

Date: 2020-11-24T04:38:51+0000
داعش يهاجم نقطة أمنية في محافظة الأنبار

شفق نيوز/ أصيب عنصران أمنيان إثر هجوم مسلح لعناصر تابعة لتنظيم داعش في قضاء الكَرمة شرقي محافظ الأنبار.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الهجوم وقع في وقت متقدم من اليوم الثلاثاء، بعد أن تعرضت إحدى القطعات الأمنية التابعة لقيادة شرطة محافظة الانبار، في قضاء الكَرمة إلى هجوم مسلح بمنطقة ذراع دجلة، مما أدى الى اصابة احد قيادة عمليات الانبار برتبة ملازم، وأحد منتسبي فوج طوارئ الكرمة في المحافظة.

يذكر أن المنطقة نفسها قد شهدت مؤخرا حادث اختطاف وقتل أحد منتسبي شرطة مرور الكَرمة.

من جانبه قال مدير شرطة قضاء الكَرمة العميد عبد الجبار البيلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن هناك مجاميع إرهابية تحاول زعزعة استقرار الأمن في المحافظة، وان هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها، مؤكدا بأن قيادة شرطة الانبار وجهت وعلى الفور بالتحقيق في الحادثة.

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