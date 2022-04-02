سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

داعش يهاجم نقطة أمنية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-04-02T19:39:54+0000
داعش يهاجم نقطة أمنية في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم السبت بإحباط هجوم لتنظيم داعش في أطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عناصر داعش هاجمت بالأسلحة المتوسطة والقناص نقطة أمنية تابعة لفوج طوارئ شرطة ديالى الثامن في أطراف قرية (جليبي) في ناحية أبي صيدا ٣٠ كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف أن قوات الشرطة تصدت للهجوم بعد وصول تعزيزات إلى مكان الحادث وأجبرت المهاجمين على الفرار، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار بالكاميرا الحرارية المنصوبة في النقطة دون أي خسائر أو اصابات بين قوات الأمن.

وتتعرض قرى أطراف أبي صيدا لهجمات وتعرضات ليلية غادرة بين الحين والآخر بسبب وجود مفارز وبؤر لداعش في القرى والقصبات والبساتين.

related

داعش يشن هجوماً عنيفاً يوقع 25 ضحية وجريحاً في ديالى

Date: 2021-10-26 19:04:52
داعش يشن هجوماً عنيفاً يوقع 25 ضحية وجريحاً في ديالى

بينهم ضابط برتبة عقيد.. 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالى (تحديث)

Date: 2021-09-25 20:53:14
بينهم ضابط برتبة عقيد.. 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالى (تحديث)

هجوم ديالى يخلف مجزرة.. الحصيلة سقوط 12 ضحية و15 جريحاً

Date: 2021-10-26 19:55:32
هجوم ديالى يخلف مجزرة.. الحصيلة سقوط 12 ضحية و15 جريحاً

سقوط ضحية من الجيش العراقي واصابة اخرين بهجوم لداعش في ديالى

Date: 2021-02-04 08:51:29
سقوط ضحية من الجيش العراقي واصابة اخرين بهجوم لداعش في ديالى

ارتفاع حصيلة الهجوم الدامي على قرية "الرشاد" في ديالى

Date: 2021-10-27 06:20:18
ارتفاع حصيلة الهجوم الدامي على قرية "الرشاد" في ديالى

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

Date: 2022-01-21 12:22:46
معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

الجيش يحبط هجوماً لداعش شمال شرقي ديالى

Date: 2021-12-03 18:19:49
الجيش يحبط هجوماً لداعش شمال شرقي ديالى