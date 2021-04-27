داعش يهاجم نقطة للجيش ويوقع إصابتين في أطراف خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى باصابة مدنيين اثنين مساء الثلاثاء بهجوم لداعش استهدف نقاط امنية للجيش في احد القرى شمالي خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "عناصر من داعش هاجمت نقاط امنية للجيش – لواء 19 من الفرقة الخامسة في قرية كريم داود شمالي خانقين واطلقت النار على القرية ما أسفر عن اصابة اثنين من المدنيين تم نقلهما الى مستشفى خانقين لتلقي العلاج".

واضاف ان "قوات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش وطاردتهم خارج محيط القرية وان الموقف تحت السيطرة"، بحسب المصدر الامني.

وتشهد مناطق اطراف خانقين اضطرابات امنية وهجمات مستمرة بسبب الفراغات التني خلفها انسحاب البيشمركة منذ عام 2017 وحتى الان.