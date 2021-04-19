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داعش يهاجم نقطة للجيش ويوقع إصابتين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-04-19T18:42:17+0000
داعش يهاجم نقطة للجيش ويوقع إصابتين في ديالى

شفق نيوز/ شن مسلحو داعش، يوم الاثنين، هجوما على نقطة للجيش العراقي في محافظة ديالى ما تسبب بإصابة ضابط وجندي، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجمت إحدى نقاط الجيش بواسطة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في محيط قرية شظيف قرب مركز ناحية العظيم (٦٥كم شمال بعقوبة)".

وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم أول وجندي بجروح.

وقال مصدر آمني ثان لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي التنظيم دمرا خلال الهجوم عددا من المضخات الزراعية في قرية شظيف الحدودية مع صلاح الدين.

وأشار إلى مسلحي التنظيم لاذوا بعدها بالفرار.

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