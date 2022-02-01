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داعش يهاجم  نقطة للجيش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-02-01T19:02:38+0000
داعش يهاجم  نقطة للجيش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بأن عناصر تنظيم داعش هاجموا نقطة للجيش شمالي قضاء المقدادية ما تسبب بأضرار لحقت بكاميرا المراقبة الحرارية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عناصر داعش هاجموا بأسلحة القنص والأسلحة المتوسطة نقطة للجيش تابعة للفرقة الاولى في أطراف قرية عرب فارس شمالي قضاء المقدادية وتصدت لها قوات الجيش وأجبرتهم على الفرار".

وبين أن "الهجوم تسبب بأضرار لكاميرا المراقبة الحرارية فيما لاذ المهاجمون بالفرار نحو المناطق البعيدة.

وتتعرض قرى شمالي المقدادية ٤٠ كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة لقربها من تلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة ووجود بؤر لداعش في القرى الزراعية  والبساتين.

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