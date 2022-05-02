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"داعش" يهاجم نقطة عسكرية ويدمر كاميرا حرارية بين محافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-05-02T04:54:31+0000
"داعش" يهاجم نقطة عسكرية ويدمر كاميرا حرارية بين محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، بأن عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي هاجمت نقطة أمنية عند حدود المحافظة مع صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عناصر داعش هاجمت، في ساعة متقدمة من ليل امس، بأسلحة القناص نقطة للجيش في معبر (الهيتاوين) على نهر العظيم الفاصل بين ناحية العظيم وحدود صلاح الدين"، مبيناً أن "قوة من الجيش العراقي ردت ردت على الهجوم".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم أدى لتدمير كاميرا حرارية ضمن النقطة الأمنية، فيما لاذ عناصر داعش بالفرار ".

ويعد هذا الهجوم الرابع عشر من نوعه الذي استهدف كاميرات حرارية في مناطق عدة من ديالى.

وتعد المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين والشاغرة امنياً أخطر وأصعب بؤر الإرهاب الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "امارة الشر" التي مازالت ولاّدة للتنظيمات الإرهابية ومنطلقاً لهجماتها.

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