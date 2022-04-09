سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضحية وجرحى من الشرطة بهجوم لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-04-09T20:45:57+0000
ضحية وجرحى من الشرطة بهجوم لداعش في ديالى

ضحية وجرحى من الشرطة بهجوم لداعش في ديالى

related

داعش يشن هجوماً عنيفاً يوقع 25 ضحية وجريحاً في ديالى

Date: 2021-10-26 19:04:52
داعش يشن هجوماً عنيفاً يوقع 25 ضحية وجريحاً في ديالى

بينهم ضابط برتبة عقيد.. 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالى (تحديث)

Date: 2021-09-25 20:53:14
بينهم ضابط برتبة عقيد.. 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالى (تحديث)

هجوم ديالى يخلف مجزرة.. الحصيلة سقوط 12 ضحية و15 جريحاً

Date: 2021-10-26 19:55:32
هجوم ديالى يخلف مجزرة.. الحصيلة سقوط 12 ضحية و15 جريحاً

ارتفاع حصيلة الهجوم الدامي على قرية "الرشاد" في ديالى

Date: 2021-10-27 06:20:18
ارتفاع حصيلة الهجوم الدامي على قرية "الرشاد" في ديالى

مصدر يكشف تفاصيل هجوم ديالى: داعش كمن لذوي مخطوفين .. والحشد يتحرك

Date: 2021-10-26 21:35:03
مصدر يكشف تفاصيل هجوم ديالى: داعش كمن لذوي مخطوفين .. والحشد يتحرك

سقوط ضابط وإصابة جنديين اثنين بهجوم في ديالى

Date: 2020-12-05 17:55:51
سقوط ضابط وإصابة جنديين اثنين بهجوم في ديالى

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

Date: 2019-12-21 15:08:05
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

Date: 2022-01-21 12:22:46
معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي