سقوط جندي عراقي ضحية خلال هجوم لداعش قرب خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بأن عناصر داعش هاجمت نقاطاً عسكرية للجيش في اطراف خانقين.

وابلغ المصدر وكالات شفق نيوز، أن الهجوم استهدف الفرقة الاولى – اللواء الاول من الجيش في منطقة حلوان بين ناحية جلولاء واطراف خانقين.

واضاف ان قوات الجيش تصدت للمهاجمين واشتبكت معهم، حيث سقط جندي عراقي ضحية، وتعرضت عربة نوع همر للاحتراق كحصيلة اولية

يذكر ان مناطق اطراف خانقين وجلولاء تشهد هجمات وتعرضات مستمرة منذ عام 2017 بسبب الفراغات التي خلفها انسحاب البيشمركة والتي تحولت الى اوكار وممرات لداعش ومنطلقات للهجمات الارهابية.