داعش يهاجم نقاطاً للجيش شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بقيام تنظيم داعش بالهجوم على نقاط أمنية للجيش شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عناصر داعش هاجمت بأسلحة القنص والأسلحة المتوسطة نقاطا أمنية للجيش- الفرقة الثامنة في قرية (الخشامنة) في قاطع الزركة شرقي صلاح الدين على طريق طوز خرماتو- تكريت.

وأضاف أن قوات الجيش تصدت للمهاجمين بالمدفعية والأسلحة الثقيلة ولم تتضح حصيلة الهجوم حتى الآن.

وتتعرض مناطق الزركة لهجمات مستمرة بسبب قربها من تلال حمرين، معقل التنظيمات المسلحة إلى جانب الفراغات الأمنية الرخوة.