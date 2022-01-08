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داعش يهاجم مواقع الجيش والحشد في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-01-08T16:13:04+0000
داعش يهاجم مواقع الجيش والحشد في ديالى

شفق نيوز/ افاد قائد بالحشد الشعبي في ديالى، يوم السبت، بإحباط تعرض لداعش في اطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال امر الفوج الرابع من لواء "نداء ديالى" للحشد الشعبي فتاح العزاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر داعش هاجموا نقاطا امنية للواء (نداء ديالى) والفوج الثاني من اللواء الثاني في الفرقة الأولى للجيش العراقي، في قرية (البو بكر) شمال غربي العظيم".

وبين ان "قوات الجيش والحشد تصدت للمهاجمين واشتبكت معهم واجبرتهم على الفرار نحو مناطق حاوي العظيم الحدودي مع صلاح الدين".

وأضاف ان "قوات الجيش والحشد طاردت المهاجمين وشنت حملة تمشيط في محيط الحادث مؤكدا ان الموقف تحت السيطرة".

الى ذلك اكد مصدر امني ان الهجوم تسبب بأضرار للكاميرا الحرارية لقوات الجيش خلال الهجوم.

وتتعرض المناطق الحدودية لناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين حدود ديالى وصلاح الدين وعدم وجود قطعات امنية من قيادتي عمليات سامراء او ديالى.

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