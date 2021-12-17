داعش يهاجم مواقع الجيش العراقي في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الجمعة بإحباط هجوم شنه مسلحو داعش على مواقع الجيش العراقي في أطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر من داعش هاجمت نقاط تابعة للفوج الاول من اللواء الثاني التابع للفرقة الاولى للجيش العراقي في محيط قرية (شظيف) في أطراف ناحية العظيم (٦٠ كم شمال بعقوبة)".

وأكد المصدر أن "قوات الجيش تصدت للتعرض واشتبكت مع المهاجمين ولازالت تلاحقهم في محيط الحادث".

وتتعرض النقاط الأمنية في المناطق الساخنة بديالى لهجمات ليلية متكررة بواسطة أسلحة القنص.