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"داعش" يهاجم منزلين على تخوم بغداد ويوقع ضحايا

Category: أمـن

Date: 2020-10-20T15:24:14+0000
"داعش" يهاجم منزلين على تخوم بغداد ويوقع ضحايا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بشن مسلحي داعش يوم الثلاثاء هجوما على منزلين في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد ما أوقع إصابات بين المدنيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من مسلحي داعش هاجمت منزلين في قرية سعد التابعة لقضاء أبو غريب.

وأضاف أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح جراء الهجوم، فيما لاذ مسلحو التنظيم بالفرار.

واستعاد العراق كامل أراضيه من قبضة داعش عام 2017، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يملك خلايا نائمة في إرجاء البلاد ويشن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، وهو الأسلوب الذي كان يتبعه قبل عام 2014.


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