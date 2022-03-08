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"داعش" يهاجم منزلاً ويقتل شقيقين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-03-08T20:00:06+0000
"داعش" يهاجم منزلاً ويقتل شقيقين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، مساء الثلاثاء، بأن عناصر من "داعش" هاجموا منزلاً وقتلوا شقيقين في اطراف ناحية قره تبه شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عناصر من داعش هاجموا، مساء اليوم، منزلا في قرية اوج تبه، 10 كم شرقي قره تبه، شمال شرق بعقوبة واطلقوا النار عليهما، ما اسفر عن مقتلهما بالحال فيما لاذ المهاجمون بالفرار".

وأضاف، أن "قوة من الحشد والجيش عثرت على جثة الشقيقين وفتحت تحقيقا بالحادث".

وتشهد اطراف ناحية قره تبه هجمات وحوادث امنية مستمرة لقربها من تلال حمرين اكبر معاقل التنظيمات الإرهابية او بسبب الفراغات الأمنية الشاسعة.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني الذي ينفذه عناصر من داعش في المحافظة خلال ساعات، حيث أفاد مصدر امني، بمقتل منسب امني واصابة موظف بنيران قناص في اطراف ناحية العبارة، ( 15 كم شمال شرق بعقوبة).

 

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