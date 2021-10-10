إصابة شرطي بهجوم لداعش على مركز انتخابي جنوب غربي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الاحد، بإصابة عنصر من الشرطة بهجوم لتنظيم داعش على أحد المراكز الانتخابية جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر تنظيم داعش هاجموا مدرسة (الخرطوم) وهي مركز انتخابي في قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد جنوب غربي كركوك، بواسطة سلاح قنص".

وبين أن الهجوم "أسفر عن إصابة منتسب في مركز شرطة الرشاد، وبعد ذلك توجهت قوة من الشرطة الاتحادية لواء ١٩ فق٥ لمعالجة مصدر اطلاق النار وتم معالجته وتم نقل المواد اللوجستية لمفوضية الانتخابات دون اي ضرر او خرق".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بتعرض قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين لقصف بقذائف الهاون, مبينا ان أربع قذائف هاون سقطت في محيط مدينة بيجي دون اي اصابات او خسائر بشرية.

واكد المصدر ان الحادث لم يؤثر على مجريات العملية الانتخابية التي انطلقت اليوم.

كما افاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الأحد، بسقوط عدد من قذائف الهاون بأطراف قضاء الحضر في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عدداً من قذائف هاون مجهولة المصدر سقطت في أطراف مركز قضاء الحضر بالقرب من جهة حي المدارس، مشيرا إلى أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية.

كما شهدت مراكز انتخابية في محافظتي ديالى والنجف احتكاكات ومشاجرة مسلحة بين ناخبين وأنصار بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.