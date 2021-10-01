داعش يهاجم قوات الحشد الشعبي في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة بأن مسلحي داعش شنوا هجوما على قوات الحشد الشعبي في أطراف خانقين بمحافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عناصر داعش هاجمت باسلحة القناص نقطة أمنية (سيطرة المسقفات) للحشد تابعة للواء ٢٣ غربي خانقين".

واضاف أن "قوات الحشد ردت على المهاجمين واشتبكت معهم، وانتهى التعرض بتدمير كاميرا حرارية في النقطة الأمنية وفرار المهاجمين إلى مناطق بعيدة".

وأكد المصدر أن "قوات الحشد نصبت في وقت سابق عبوات لاستهداف عناصر داعش في محيط خانقين ومنعهم من شن تعرضات إرهابية".

وتتعرض اطراف خانقين لهجمات وتعرضات مستمرة خلال الأعوام الأخيرة بسبب الفراغات التي خلفها انسحاب البيشمركة من اطراف خانقين عام ٢٠١٧.