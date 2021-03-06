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داعش يهاجم قطعات الحشد في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-03-06T19:53:51+0000
داعش يهاجم قطعات الحشد في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن مسلحي تنظيم داعش شنوا هجوما، مساء السبت، على قطعات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، دون معرفة حجم الخسائر لغاية الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحي تنظيم داعش يشنون هجوماً على قطعات الحشد الشعبي في منطقة الزلاية بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "الاشتباكات مستمرة لغاية الآن، ولم تعرف حجم الخسائر، بسبب شدة الاشتباك واستمراره".

من جانبه، أفاد إعلام الحشد في بيان، بأن "قوات اللواء 35 بالحشد الشعبي، تصدت لتعرض شنه فلول داعش الارهابي في منطقة الزلاية بالمحافظة".

وأضاف أنه سيعلن التفاصيل لاحقاً.

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