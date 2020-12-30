داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الاربعاء باحباط تعرض لداعش استهدف احد القرى الزراعية شمال ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش هاجمت قرية ام الحنطة 15 كم شمال ناحية جلولاء بالأسلحة المتوسطة والقناص وتصدى لهم الأهالي وقوات الجيش واجبروهم على الفرار.

واضاف المصدر، ان الهجوم لم يسفر عن اي خسائر او اصابات بشرية في صفوف الجيش او الاهالي فيما لاذ المهاجمون الى المناطق البعيدة شمالي جلولاء

يذكر ان مناطق "شمالي جلولاء" تشهد اضطرابا امنيا منذ اكثر من عامين بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وسببَّ انسحاب البيشمركة من حدود ديالى عام 2017 بعد احداث استفتاء الاستقلال، حدوث فراغات امنية شاسعة استغلتها عناصر داعش الفارة من المحافظات الغربية ومناطق ديالى لشن هجمات وعمليات ارهابية راح ضحيتها العشرات من المدنيين والقوات الامنية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.