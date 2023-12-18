"داعش" يهاجم في الانبار.. مقتل وإصابة أربعة من عناصر التنظيم

شفق نيوز/ تصدت قوة أمنية، يوم الاثنين، لهجوم نفذه عناصر من تنظيم "داعش" غربي الانبار، وقتلت وأصابت أربعة من عناصر التنظيم، وفق مصدر أمني

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قطعات فرقة المشاة الخامسة قتلت إرهابيا وأصابت ثلاثة من عناصر داعش الإرهابي.

وأشار المصدر، إلى أن معلومات استخبارية دقيقة وصلت من قبل الاستخبارات العسكرية أفادت بأن عناصر داعش الإرهابي تحاول التعرض على إحدى النقاط التابعة إلى الفوج الأول لواء المشاة التاسع عشرة في فرقة المشاة الخامسة في منطقة تلة أرضمة قرب معمل زجاج غربي قضاء الرطبة أقصى غربي الانبار.

وبين المصدر، أن التعرض أدى إلى قتل أحد الإرهابيين، فيما تم إصابة ثلاثة آخرين لاذوا بالفرار، ولا يزال البحث جاري عنهم من قبل الجيش العراقي.