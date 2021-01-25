داعش يهاجم رتل آليات عسكرية في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار غرب العراق، عماد الدليمي، بقيام عدد من عناصر تنظيم داعش بالهجوم يوم الاثنين على رتل آليات لقوات الجيش العراقي قرب قرية المناذرة شمالي الرطبة

وأوضح الدليمي في حديث له لوكالة شفق نيوز، أن "الهجوم لم يسفر عن اي خسائر بشرية، سوى تعرض بعض عجلات قوات الجيش إلى اطلاقات نارية".

وتابع الدليمي قائلا، "من الضروري استمرار وتكثيف عمليات تحليق طيران الجيش العراقي في المناطق الصحراوية والغربية من الانبار، لإحباط اي عملية ارهابية من الممكن حدوثها".

وأشار الدليمي، إلى أنه "تم ترحيل اغلب البدو الذين يقطنون في المناطق الصحراوية من البلاد، وذلك لابعادهم عن اي خطر محتمل".