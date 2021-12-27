داعش يهاجم الشرطة ويوقع 7 ضحايا وجرحى في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ٧ ضحايا وجرحى من أفراد الشرطة يوم الاثنين في هجوم شنه مسلحو داعش بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان :عناصر داعش هاجمت نقاطا امنية تابعة لفوج طوارئ شرطة صلاح الدين الأول في قاطع الثرثار شمال غرب قضاء بيجي شمالي صلاح الدين".

واضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن سقوط ٣ ضحايا و٤ جرحى من صفوف قوات الشرطة.

وأشار إلى "وصول تعزيزات لاسناد الشرطة، إذ اشتبكت مع الهاجمين واجبرتهم على الفرار، فيما نقل الضحايا والمصابين الى المستشفى".

وتشهد مناطق اطراف بيجي الحدودية مع الانبار هجمات متكررة بسبب الفراغات الأمنية والامتدادات الجغرافية الواسعة بين حدود الانبار وصلاح الدين.