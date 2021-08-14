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داعش يهاجم الحشد العشائري بمخمور للمرة الثانية والشروع بعملية عسكرية غرب الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-08-14T06:38:01+0000
داعش يهاجم الحشد العشائري بمخمور للمرة الثانية والشروع بعملية عسكرية غرب الموصل

شفق نيوز/ تعرض الحشد العشائري (مقاتلون سُنّة مناهضون لتنظيم داعش) فجر اليوم السبت إلى هجوم من قبل عناصر من التنظيم المتشدد قرب قرية "معيزيلة" في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن الحشد العشائري اضرم النيران في احدى الجزرات النهرية الكبيرة في محاولة لمحاصرة عناصر داعش الذين نفذوا الهجوم.

يُشار إلى أن هذا هو الهجوم الثاني للتنظيم بعد هجوم نفذوه قبل 3 أيام سقط فيه ضحية وجريح من الحشد العشائري إضافة إلى إصابة عنصر من داعش بجروح.

وفي السياق أفاد مصدر أمني آخر بانطلاق عملية عسكرية فجر اليوم لإجراء تفتيش في جبال الشيخ ابراهيم الواقعة ضمن ناحية المحلبية غرب مدينة الموصل.

ووفقا للمصدر فإن هذه العملية نفذتها قوة من الفرقة المشاة الـ15 التابعة للجيش العراقي.

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