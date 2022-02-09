داعش يهاجم الجيش ويوقع جريحا في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بإصابة جندي مساء يوم الأربعاء بهجوم لداعش جنوب شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "عناصر داعش هاجمت بأسلحة القنص نقطة للجيش في منطقة بزايز كنعان (20 كم جنوب شرق بعقوبة) وردت قوات الجيش على الهجوم ما تسبب بإصابة جندي".

وأضاف ان "المهاجمين لاذوا بالفرار بعد تصدي قوات الجيش للهجوم، فيما عززت قوات الجيش تواجدها في موقع الحادث".

وتتعرض مناطق اطراف كنعان وناحية بهرز جنوب شرق بعقوبة لهجمات وحوادث امنية متكررة بسبب الفراغات الأمنية ووجود بؤر لداعش في القرى الزراعية.