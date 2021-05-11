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داعش يهاجم الجيش العراقي ويوقع جريحين في خانقين

Category: أمـن

Date: 2021-05-11T19:21:18+0000
داعش يهاجم الجيش العراقي ويوقع جريحين في خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة جنديين بهجوم لداعش مساء يوم الثلاثاء في اطراف قضاء خانقين على بعد ١٠٥ كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية للجيش في اطراف منطقة حلوان شمال غرب خانقين باسلحة القناص"، مردفا بأن "قوات الجيش ردت على المهاجمين واشتبكت معهم".

واضاف أن "الهجوم أسفر عن إصابة جنديين في حصيلة أولية، فيما هرعت قوات من الجيش لإسناد عناصر النقطة"، مشيرا إلى أن الاشتباكات ما تزال متواصلة حتى لحظة إعداد الخبر.

وتتعرض مناطق اطراف خانقين لهجمات متواصلة منذ انسحاب قوات البيشمركة عام ٢٠١٧ وحتى الآن.

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