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داعش يهاجم الجيش العراقي في كركوك والبيشمركة تدخل حالة انذار

Category: أمـن

Date: 2021-05-05T21:11:11+0000
داعش يهاجم الجيش العراقي في كركوك والبيشمركة تدخل حالة انذار

شفق نيوز/ هاجم عناصر من تنظيم داعش، مساء الأربعاء، الجيش العراقي في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش في منطقة "نمرة ٨" في الدبس، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثامنة الجيش العراقي.

وأضاف أن الاشتباكات مستمرة بين الطرفين، حتى لحظة إعداد الخبر.

وعلى صعيد متصل، أبلغ مصدر أمني أن قوات البيشمركة دخلت حالة إنذار لقواتها المنتشرة شمالي كركوك وعلى الحدود مع إقليم كوردستان.

وكانت تنظيم داعش شن هجمات استهدفت الشرطة الاتحادية والبيشمركة في محافظة كركوك بداية ايار مايو الجاري، وأوقعت ضحايا.

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