داعش يهاجم الجيش العراقي بين ديالى وصلاح الدين ويصيب جنديين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الاثنين، بشن تنظيم داعش هجوماً على قوات الجيش العراقي بين ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا نقطة امنية للجيش في حدود ناحية العظيم من جهة محافظة صلاح الدين"، موضحا أن "الجيش اشتبك مع عناصر داعش ما ادى الى اصابة جنديين".

واضاف، ان "تعزيزات اسنادية ودوريات للجيش شاركت مع عناصر النقطة الامنية في التصدي لعناصر داعش واجبرتها على الفرار وان الوضع تحت السيطرة".

وتتعرض مناطق حدود صلاح الدين – ديالى او ما تسمى قواطع "مطيبيجة" لحوادث وهجمات مستمرة بسبب وجود معاقل واوكار لداعش وفراغات امنية شاغرة بين الاجهزة الامنية في صلاح الدين ونظيرتها في ديالى.