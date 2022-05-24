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داعش يهاجم البيشمركة والحشد في كفري وديالى

Category: أمـن

Date: 2022-05-24T22:47:30+0000
داعش يهاجم البيشمركة والحشد في كفري وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بسقوط عنصرين من الحشد ضحايا، بهجوم لداعش في أطراف ناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى، في وقت تعرضت له قوة من البيشمركة لهجوم مماثل في قضاء كفري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية تابعة للحشد الشعبي لواء نداء ديالى ديالى في قرية (الشيخ نجم العبدالله) في منطقة حوض شروين التابع لناحية المنصورية (٤٥ كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن سقوط منتسبين من الحشد.

وأضاف، أن تعزيزات من الحشد والشرطة حضرت الى مكان الهجوم لإسناد عناصر النقطة واشتبكت مع عناصر التنظيم مشيرا إلى أن الاشتباكات لازالت قائمة، حتى لحظة إعداد الخبر.

وعلى صعيد مواز، شن عناصر من داعش هجوماً على مواقع البيشمركة في قضاء كفري التابع لإدارة كرميان.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم استهدف مواقع الفوج 2 من اللواء 9 بيشمركة في قضاء كفري، دون معرفة تفاصيل أكثر.

وصعّد تنظيم داعش من هجماته في ديالى وصلاح الدين والأنبار مؤخراً، مستغلاً سوء الأحوال الجوية من العواصف الترابية التي تتيح له مساحة من التنقل والتسلل لمواقع القوات الأمنية.

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