داعش ينهي حياة مزارعٍ وزوجته في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم الثلاثاء بمقتل مزارع مع زوجته في اطراف ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش هاجمت رجلا وزوجته باطلاقات نارية فور وصولهما إلى بستانهما في قرية "المخيسة" شرقي ابي صيدا 25 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف المصدر ان قوة امنية هرعت الى مكان الحادث، وأخلت الجثتين الى الطب العدلي فيما شنت حملة تفتيش في البساتين بحثا عن منفذي الهجوم.

وتعد مناطق "أبو صيدا" من البؤر ساخنة للتنظيمات المسلحة بسبب طبيعتها الجغرافية وكثافة البساتين التي تحولت إلى أوكار لعناصر تنظيم داعش.